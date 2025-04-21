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18:00, 21 апреля 2025Силовые структуры

Задержанный за намерение захватить администрацию города мужчина дал показания

Задержанный ФСБ волгоградец признался в намерении захватить администрацию города
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Житель Волгоградской области, задержанный сотрудниками ФСБ, дал признательные показания. Об этом сообщает Ura.ru.

Во время допроса мужчина рассказал, что был намерен организовать захват администрации города с целью привлечения общественного внимания. Он собирался выдвинуть требование о прекращении СВО.

О задержании мужчины сообщалось ранее, 21 апреля. По данным силовиков, он также передавал украинской стороне сведения об осужденных, отправившихся в зону боевых действий. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

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