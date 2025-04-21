Задержанный за намерение захватить администрацию города мужчина дал показания

Задержанный ФСБ волгоградец признался в намерении захватить администрацию города

Житель Волгоградской области, задержанный сотрудниками ФСБ, дал признательные показания. Об этом сообщает Ura.ru.

Во время допроса мужчина рассказал, что был намерен организовать захват администрации города с целью привлечения общественного внимания. Он собирался выдвинуть требование о прекращении СВО.

О задержании мужчины сообщалось ранее, 21 апреля. По данным силовиков, он также передавал украинской стороне сведения об осужденных, отправившихся в зону боевых действий. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

