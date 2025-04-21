Загранпаспорт Жириновского раскрыли и выставили на продажу

Загранпаспорт политика Владимира Жириновского выставили на продажу на аукционе

Загранпаспорт политика Владимира Жириновского продадут на аукционе «Северного аукционного дома». Об этом сообщает «Фонтанка».

Документ выставили на продажу на аукционе в Санкт-Петербурге. Отмечается, что паспорт действовал в 1992-1997 годах. Внутри документа есть отметки пограничной службы, визы основателя ЛДПР и его автограф.

Начальная цена лота — 100 тысяч рублей.

Ранее в апреле сообщалось, что в России появилась стипендия имени Жириновского. С 1 сентября ее будут получать студенты и курсанты вузов, а также аспиранты, имеющие достижения в области востоковедения и государственного управления.