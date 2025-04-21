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18:19, 21 апреля 2025Ценности

Загранпаспорт Жириновского раскрыли и выставили на продажу

Загранпаспорт политика Владимира Жириновского выставили на продажу на аукционе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Загранпаспорт политика Владимира Жириновского продадут на аукционе «Северного аукционного дома». Об этом сообщает «Фонтанка».

Документ выставили на продажу на аукционе в Санкт-Петербурге. Отмечается, что паспорт действовал в 1992-1997 годах. Внутри документа есть отметки пограничной службы, визы основателя ЛДПР и его автограф.

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Начальная цена лота — 100 тысяч рублей.

Ранее в апреле сообщалось, что в России появилась стипендия имени Жириновского. С 1 сентября ее будут получать студенты и курсанты вузов, а также аспиранты, имеющие достижения в области востоковедения и государственного управления.

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