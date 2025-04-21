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11:02, 21 апреля 2025Из жизни

Женщина «ожила» через семь месяцев после кремации

В США кремированная женщина оказалась жива
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Нью-Йорка, США, семь месяцев была уверена, что кремировала сестру, пока случайно не узнала, что она жива. Об этом сообщает WROC-TV.

Шанита Хопкинс рассказала, что в июле 2021 года ее сестру Шанис Крюс признали пропавшей без вести. Она исчезла, оставив двух детей. В апреле 2024 года Хопкинс сообщили, что сестры не стало из-за передозировки наркотиками. Останки женщины якобы нашли на пустыре. Хопкинс призналась, что не могла поверить в то, что сестра в принципе могла употреблять запрещенные вещества.

Родственникам Крюс не дали увидеть ее останки из-за сильного разложения и отправили их на кремацию. Однако в ноябре 2024 года Хопкинс получила неожиданное сообщение от незнакомца — сестра ожила. Мужчина прислал Хопкинс фотографию живой Крюс и рассказал, что та помогает ему на одном мероприятии. Оказалось, что Крюс просто сбежала в другой штат.

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По словам Хопкинс, ей неприятно думать, что ее семья носила кулоны с прахом чужого им человека. Он же долгое время стоял рядом с урной ее матери. Судмедэксперты, которые ошиблись в показаниях, предложили Хопкинс вернуть те деньги, что она потратила на похороны незнакомого им человека. По словам женщины, эта компенсация не вернет семье пролитых впустую слез.

Хопкинс так и не удалось связаться с сестрой. «Я просто хочу, чтобы она знала, что бы у нас ни происходило, это не имеет значения. Я люблю ее, вот и все», — призналась она.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии оказалась живой через пять лет после того, как полицейские нашли останки, которые якобы принадлежали ей. Тогда суд обвинили в расправе над ней мужа и отправил его за решетку.

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