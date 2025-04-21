Живущий в Израиле юморист рассказал о цензуре

Юморист Илья Аксельрод заявил, что в Израиле существует армейская цензура

Бывший участник программы «Comedy Баттл» на канале ТНТ, юморист Илья Аксельрод, живущий в Израиле, заявил, что там существует цензура. Об этом он рассказал в видео, доступном на YouTube.

«В Израиле цензура только армейская, официальная армейская цензура. Она объясняется соображениями безопасности», — рассказал комик. Он также отметил, что в стране «есть вещи, которые нельзя говорить».

Ранее Аксельрод рассказал о службе в армии Израиля. По словам юмориста, он служит в отделе, который занимается разъяснительной работой с гражданами из стран бывшего СССР.

Аксельрод с шести лет жил в Израиле. Он играл в Израильской лиге КВН. В 2012 году комик участвовал в шоу «Comedy Баттл» и дошел до финала. Также Аксельрод участвовал в проекте Comedy Club.