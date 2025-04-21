Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:51, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Живущий в Израиле юморист рассказал о цензуре

Юморист Илья Аксельрод заявил, что в Израиле существует армейская цензура
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Илья Аксельрод / YouTube

Бывший участник программы «Comedy Баттл» на канале ТНТ, юморист Илья Аксельрод, живущий в Израиле, заявил, что там существует цензура. Об этом он рассказал в видео, доступном на YouTube.

«В Израиле цензура только армейская, официальная армейская цензура. Она объясняется соображениями безопасности», — рассказал комик. Он также отметил, что в стране «есть вещи, которые нельзя говорить».

Ранее Аксельрод рассказал о службе в армии Израиля. По словам юмориста, он служит в отделе, который занимается разъяснительной работой с гражданами из стран бывшего СССР.

Аксельрод с шести лет жил в Израиле. Он играл в Израильской лиге КВН. В 2012 году комик участвовал в шоу «Comedy Баттл» и дошел до финала. Также Аксельрод участвовал в проекте Comedy Club.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это те люди, которых мы считаем преступниками». Путин объяснил удар по собранию военных ВСУ в Сумах и подвел итоги перемирия

    Раскрыто состояние подорвавшегося в Белгородской области на мине мальчика

    Живущий в Израиле юморист рассказал о цензуре

    Стала известна дата новых переговоров США с Европой по Украине

    Мамаеву и Погребняк обругали из-за яичек

    Месси выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

    На Украине назвали состав делегации на переговорах в Лондоне

    Российские кинотеатры откажутся от пиратских фильмов

    Наемника из Грузии заочно осудят в России

    В Крым прибыл первый проехавший по Новороссии поезд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости