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08:42, 22 апреля 2025Экономика

Аналитик назвала три ключевых фактора укрепления рубля

Аналитик Пырьева: Рубль укрепился на фоне интереса к активам России из-за рубежа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Продолжающееся укрепление рубля связано с тремя ключевыми факторами: ослабление доллара, рост интереса зарубежных инвесторов к российским активам и активные продажи валюты со стороны Центробанка и компаний-экспортеров. Такие причины назвала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева, передают «Известия».

«В значительной степени укрепление рубля связано с падением индекса доллара из-за тарифной войны между США и другими странами мира, а также с ростом привлекательности российских активов в ожидании налаживания взаимоотношений с США и снижения риска инвестиций в России», — добавила эксперт.

По ее словам, тенденция видна в положительном сальдо финансового счета в 13 миллиардов в первом квартале 2025 года, это связано с ростом прямых иностранных инвестиций. Дополнительной поддержкой российской валюты выступили нетто-продажи юаня со стороны ЦБ, возросшие до 10,46 миллиарда рублей в день в апреле.

Пырьева предупредила, что рост курса рубля носит временный характер и не сохранится надолго. «Падение цен на нефть сократит валютные поступления, а спрос на импорт может восстановиться. Торговый профицит может заметно уменьшиться», — указала аналитик.

Ранее экономист Петр Щербаченко предсказал будущее рубля после ослабления доллара. По его словам, доллар долго будет торговаться в диапазоне 80-85 рублей, также возможно тестирование нижней границы диапазона — 80 рублей.

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