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05:00, 22 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее рубля после ослабления доллара

Экономист Щербаченко: Доллар будет торговаться в диапазоне 80-85 рублей
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Резкое повышение тарифов США приводит к тому, что доллар, который традиционно считался защитным активом, сегодня демонстрирует падение не только по отношению к рублю, но и к другим мировым валютам, сообщил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. В беседе с «Лентой.ру» он описал будущее курса.

Торговая война в самом разгаре, и от этого зависит динамика всех мировых валют, отметил экономист. Со стороны США уже появились угрозы повышения пошлин против Китая до 245 процентов, напомнил эксперт. На этом фоне на минимуме 2022 года находится индекс DXY — вблизи 99 пунктов, добавил он.

«У рубля есть и свои вводные курса: все еще высокий приток валюты от экспорта плюс жесткая денежно-кредитная политика Центробанка. Краткосрочная динамика остается под давлением внешней конъюнктуры и цен на нефть», — рассказал Щербаченко.

Основные события, которые способны изменить ситуацию на валютном рынке, ожидаются ближе к концу апреля, указал он. Во-первых, это традиционное укрепление рубля на фоне продажи экспортной выручки. Во-вторых, внимание инвесторов будет приковано к заседанию Банка России. Возможен сигнал о более мягкой денежно-кредитной политике, что также может повлиять на курс, полагает экономист.

«Прогноз курса рубля на следующую неделю: доллар торгуется в диапазоне 80-85 рублей, и выход за пределы этого коридора в ближайшее время не ожидается. Однако нельзя исключать тестирования нижней границы диапазона — 80 рублей», — заключил эксперт.

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В понедельник, 21 апреля, расчетный курс американской валюты, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 80 рублей впервые с 19 июня 2024 года.

Ранее индекс доллара впервые с марта 2022 года опустился ниже 98 пунктов. Он рассчитывается на основании шести валют торговых партнеров США — евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

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