Биолог высказался о способах и сроках борьбы с борщевиком

Биолог Наполов: С борщевиком нужно бороться вспашкой и культивацией

Для искоренения борщевика нужны системные меры борьбы, только тогда будет положительный результат, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт считает, что за год победить борщевик нереально, потому что долгое время ему не уделяли должного внимания. Он пояснил, что за это время растение заняло очень большие площади, причем часто это неудобья: края дорог, лесопосадки и поля, которые долго не обрабатывались. Кроме того, по словам Наполова, борщевик до 12 лет может отрастать на одном месте вегетативно от корней.

«Нужно не допускать его распространения. А там, где он уже есть, бороться с ним агротехническими мероприятиями: рыхлением почвы, вспашкой, культивацией, на обрабатываемых полях это достаточно эффективно делается. Или, если это неудобья, нужно применять химию», — подчеркнул биолог.

Наполов также добавил, что борщевик в России распространился во многих населенных пунктах, где химию применять проблематично. В связи с этим, по его мнению, не стоит стремиться к полному уничтожению растения, но необходимо контролировать его численность, как и любых биологических объектов.

Ранее Наполов рассказал, что богемская рейнутрия является по своей сути сорняком, который вытесняет любые другие травянистые виды. Он отметил, что растение способно проникать в трещины твердых поверхностей, таких как бетон, асфальт и кирпич.