Блогер потеряла сознание на вечеринке в отпуске, лишилась речи и не выжила

Daily Mail: Немка потеряла сознание на вечеринке на Филиппинах и лишилась речи

Тревел-блогер из Германии потеряла сознание на новогодней вечеринке в отпуске, несколько месяцев провела в больнице и не выжила. Подробности случившегося публикует Daily Mail.

28-летняя немка Ванесса Конопка, которая вела канал про путешествия под названием Happiness Crossing, путешествовала с другом по Филиппинам. В новогоднюю ночь девушка почувствовала себя плохо, и ее отвезли в местную больницу на острове Боракай.

Врачи диагностировали у туристки сильное повреждение печени, а также пневмонию. После этого блогер лишилась речи, возможности есть и ходить и в течение пары недель боролась с различными симптомами, включая желтуху. Спустя почти месяц лечения состояние девушки улучшилось, к ней вернулся аппетит, она могла говорить и двигать руками.

Позже, когда состояние Ванессы стабилизировалось, мать помогла ей вернуться в Германию. Однако в начале марта друг Ванессы сообщил, что она все же не выжила. Причины ее ухода из жизни не уточняются, как и факторы, повлиявшие на потерю сознания в Новый год.

В апреле британский турист, который отправился на мальчишник в Испанию, не пережил бурной ночи. Оливер Холройд отдыхал в баре на курорте Бенидорм вместе с отцом и друзьями. Внезапно он потерял сознание и упал с высокого стула. Его пытались реанимировать, однако это не принесло результата.