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16:34, 22 апреля 2025Экономика

Россиян призвали отказаться от возложения пластиковых цветов

Депутат Иванов: Захламление кладбищ пластиком противоречит сути христианства
Виктория Клабукова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пластиковые цветы наносят непоправимый вред природе. Отказаться от их возложения россиян призывает депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. Его слова приводит Life.ru.

Недопустимость возложения пластиковых букетов депутат объясняет заботой о природе как Божьем творении. «Захламление кладбищ пластиком, который разлагается веками, противоречит самой сути христианского отношения к миру», — заявил Иванов.
Как напоминает собеседник издания, материалы, из которых изготовлены искусственные цветы, — пластик и синтетика — содержат в себе ядовитые вещества. Под воздействием солнечного света и осадков вредные соединения проникают в почву и грунтовые воды. Утилизировать такие цветы путем сожжения также недопустимо, ведь при этом в воздух будут выделяться опасные диоксины. При этом кладбища нередко располагаются вблизи водоемов и жилых зон. «Это прямая угроза здоровью людей», — подчеркивает Иванов.

Взамен искусственных цветов депутат советует высаживать живые растения. По его мнению, помимо пользы для окружающей среды, они послужат прекрасным украшением. Иванов напоминает, что к иконам святых всегда было принято приносить именно живые цветы. Лучше всего для посадки подойдут многолетние цветы — бархатцы, маргаритки, незабудки, или почвопокровные растения, в частности, живучка ползучая.

Ранее экологи обратили внимание на опасность искусственных новогодних елок. Несмотря на возможность многоразового использования искусственные деревья — не лучшее решение с точки зрения заботы об окружающей среде. Утилизировать такие изделия без вреда для планеты крайне сложно, поэтому в большинстве случаев они продолжают гнить на мусорных полигонах.

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