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08:59, 22 апреля 2025Россия

Десятки российских школьников пытались устроить разборки на дороге и попали на видео

В Санкт-Петербурге десятки школьников пытались устроить разборки на дороге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга десятки школьников пытались устроить разборки на дороге. Действия юных россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал 78.ru.

На представленном ролике видно, как учащиеся идут навстречу друг другу неподалеку от трассы. Некоторые из них ведут себя агрессивно.

По сведениям 78.ru, вблизи автодороги собрались около 40 детей и подростков от семи до 13 лет. Они планировали устроить потасовку. Очевидцы рассказали, что причина конфликта — столкновение двух «главарей» плечами на улице.

Драки удалось избежать, поскольку местные жители вызвали сотрудников полиции. После этого подростки разбежались.

Ранее сообщалось, что в Мечетлинском районе Башкирии подросток жестоко избили школьника инвалида.

ЖЗЛ
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