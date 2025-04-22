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21:06, 22 апреля 2025Забота о себе

Диетологи оценили пользу бокала вина в день

Диетолог Проктор: Бокал вина в день может привести к раку
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетологи Мишель Рутенштейн и Кейли Проктор опровергли миф о том, что один бокал вина в день принесет пользу организму. Влияние алкоголя на здоровье они оценили в беседе с изданием La Razon.

Как отметила Проктор, при переработке алкоголя в организме выделяется ацетальдегид, который считается канцерогеном. Это вещество может привести к повреждению ДНК и развитию рака. Таким образом, не существует научно обоснованной дозы спиртных напитков, которая была бы безопасной для организма.

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Тем временем Мишель Рутенштейн заявила, что положительные свойства вина связывают с наличием в его составе антиоксидантов. Однако уровень этих соединений может снизиться еще до того, как алкогольный напиток разольют по бутылкам. Диетолог призвала получать антиоксиданты исключительно из фруктов и ягод, в том числе винограда, а не из алкоголя.

Ранее хирург Александр Умнов перечислил четыре врага печени. По его словам, из-за алкоголя разрушаются клетки органа.

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