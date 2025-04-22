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18:53, 22 апреля 2025Культура

Долина назвала причины конфликта с Пугачевой

Лариса Долина заявила, что Пугачева недолюбливала ее из-за песни «Погода в доме»
Андрей Шеньшаков
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Народная артистка СССР Алла Пугачева недолюбливала коллегу Ларису Долину из-за известного хита. Об этом Долина рассказала в программе «Легенда» на RTVI.

По словам Долиной, конфликт произошел из-за знаменитой песни «Погода в доме». Дело в том, что автор и композитор Руслан Горобец до этого руководил группой «Рецитал», в которой пела Пугачева.

«Она предъявила ему претензии, почему он написал эту песню не для нее. Но тогда он уже и не работал с ней. Тогда она и стала меня как-то недолюбливать. Наверное. Не знаю», — сообщила Долина.

Артистка добавила, что всегда с большим уважением относилась к Пугачевой.

Ранее актер Иван Охлобыстин высказался о последствиях возможного возвращения Пугачевой в Россию.

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