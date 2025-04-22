Дорогой ресторан накормил посетителей экскрементами слона за 44 тысячи рублей

В Китае открылся ресторан, где подают экскременты слона и зловонные растения

В китайском городе Шанхай открылся дорогой ресторан, посетителей которого накормят экскрементами слона. Как пишет издание South China Morning Post, весь обед из 15 блюд обойдется в 3888 юаней (44 тысячи рублей).

Десерт под названием «Цветы в слоновьем помете» состоит из высушенных и обеззараженных экскрементов слона, украшенных фруктовым джемом, растительной пыльцой и медовым шербетом.

Помимо слоновьего помета, в ресторане подают еще несколько примечательных кушаний. Ведущая китайского блога «Кулинарные заметки Мисюэ» пишет, что гостям предлагали рвать листья с растений в горшках и пробовать их с соусом, слизывать мед с пыльцой с кубиков льда и есть «черную жижу» из зловонных цветов раффлезии, пахнущих разлагающейся плотью.

Один из владельцев заведения приехал в Шанхай из Франции, другой — выходец из китайской провинции Юньнань. Они утверждают, что перед открытием ресторана семь лет изучали тропические леса Юньнаня.

Я сам из провинции Юньнань, и мы здесь определенно не едим слоновий помет из комментариев к посту в «Кулинарных заметках Мисюэ»

Все это кажется каким-то крупномасштабным издевательством и проверкой на покорность для богатых из комментариев к посту в «Кулинарных заметках Мисюэ»

Это не обычный ресторан, а некое экспериментальное заведение. Если кому-то хочется получить уникальные гастрономические впечатления, в него определенно стоит зайти из комментариев к посту в «Кулинарных заметках Мисюэ»

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