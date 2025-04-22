Экс-полковник МВД впал в кому во время отпуска в Таиланде и не выжил

Бывший полковник МВД Тюменской области Григорий Шаров, попавший в больницу Таиланда во время отпуска, не выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Шаров приехал на курорт Паттайя вместе с женой, в первый же день ему стало плохо. Его доставили в новый госпиталь Vejthani Hospital Bangkok в Бангкоке, и там он впал в кому. На шестой день у мужчины случился инсульт, а затем начался отек мозга.
Экс-полковника подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось. По данным источника, местные врачи не разрешали перевезти пациента в Россию, потому что полет мог ухудшить его состояние.
Ранее супруга Шарова пожаловалась, что страховка не покрыла лечение ее мужа. Женщине пришлось самой заплатить более 650 тысяч рублей.