Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:22, 22 апреля 2025Путешествия

Экс-полковник МВД впал в кому во время отпуска в Таиланде и не выжил

Mash: Российский полковник впал в кому во время отпуска в Паттайе и не выжил
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Бывший полковник МВД Тюменской области Григорий Шаров, попавший в больницу Таиланда во время отпуска, не выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Шаров приехал на курорт Паттайя вместе с женой, в первый же день ему стало плохо. Его доставили в новый госпиталь Vejthani Hospital Bangkok в Бангкоке, и там он впал в кому. На шестой день у мужчины случился инсульт, а затем начался отек мозга.

Экс-полковника подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось. По данным источника, местные врачи не разрешали перевезти пациента в Россию, потому что полет мог ухудшить его состояние.

Ранее супруга Шарова пожаловалась, что страховка не покрыла лечение ее мужа. Женщине пришлось самой заплатить более 650 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел во Владимирской области. Там расположен огромный арсенал ракет и боеприпасов

    Банк России поднял официальный курс доллара и евро

    Путин заявил об ожидании визита одного зарубежного лидера 9 мая

    Диетолог опровергла миф о вреде картофеля

    Мать Овечкина ответила недоброжелателям сына

    Минобороны раскрыло последствия взрыва боеприпасов в воинской части

    Раскрыт тайный смысл наряда британской королевы на церковной службе

    Экс-полковник МВД впал в кому во время отпуска в Таиланде и не выжил

    Минобороны назвало причину взрыва боеприпасов во Владимирской области

    Макрон задумался о роспуске парламента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости