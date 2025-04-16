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13:18, 16 апреля 2025Путешествия

Попавший в больницу в Таиланде россиянин едва не лишился жизни по вине врачей

Mash: Врачи в Таиланде едва не лишили жизни экс-полковника МВД Тюменской области
Алина Черненко

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Российский турист, попавший в больницу в Таиланде, едва не лишился жизни по вине местных врачей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, экс-полковник УМВД по Тюменской области Григорий Ш. приехал в отпуск на популярный курорт Паттайя с женой. Уже на следующий день у мужчины появились симптомы удушья. Россиянина отправили в больницу, где через несколько дней у него случился инсульт, а потом — отек мозга. Сейчас Григорий находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Жена россиянина пожаловалась, что страховка не покрывает лечение ее супруга и она уже заплатила больнице более 650 тысяч рублей. По ее словам, врачи пытаются «выжать из нее все деньги» и не дают разрешение на транспортировку Григория на родину, так как он якобы может привезти с собой лихорадку Эбола. Никаких документов и справок медики ей не выдали. Женщина считает, что они «тренируются на ее муже» — ставят капельницы и делают уколы, пока никто не видит.

В декабре 2024 года в этой же азиатской стране российская туристка попала в больницу после того, как железная балка насквозь пробила ей ногу во время поездки на мопеде.

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