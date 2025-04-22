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12:39, 22 апреля 2025Мир

Европа обозначила красные линии по Украине для США

Глава МИД Франции Барро: Европа обозначила красные линии для США по Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Julien de Rosa / Pool / Reuters

Представители европейских стран в ходе встречи с американской стороной на прошлой неделе обозначили, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией не будут для них предметом переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Reuters.

«Единственная цель, которая нас волнует, — это защита французских интересов и европейской безопасности. Именно поэтому, когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, каковы наши "красные линии"», — пояснил глава французского МИД, не уточнив, о каких именно ограничениях идет речь.

Ранее Барро заявил, что представители стран Евросоюза сочли «маркетинговой операцией» объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине. Он назвал перемирие операцией очарования, направленной на то, чтобы «не дать президенту [США Дональду] Трампу проявить нетерпение и гнев».

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