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14:22, 22 апреля 2025Экономика

В России сожгли тонны приехавшей из Белоруссии рыбы

Россельхознадзор сжег более 20 тонн приехавшей из Белоруссии новозеландской рыбы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

В Псковской области на российско-белорусской границе была пресечена попытка ввести в Россию из Белоруссии партию мороженой рыбы, произведенной в Новой Зеландии. Об этом говорится в сообщении на сайте северо-западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспектор ведомства при участии должностных лиц Псковской таможни проверил товар на складе временного хранения. Как оказалось, фура перевозила более 20 тонн австралийской сериолеллы.

В отношении страны-производителя действует продуктовое эмбарго, в связи с чем рыбу изъяли и отправили на изолированное хранение. Позднее, 17 апреля, всю изъятую партию сожгли.

Ранее сообщалось, что Азербайджан уничтожит более 170 тонн ввезенной в страну мясной продукции, из которой 22 тонны имеют российское происхождение, а 136 тонн — украинское.

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