Франция одобрила возведение памятника отряду советских партизан «Родина»

МИД Франции одобрил возведение памятника женскому отряду советских партизан «Родина» в городе Тиль. Об этом сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков, его цитирует РИА Новости.

«Наконец-то нам удалось получить официальное согласие французского МИД на установку скульптурной композиции, изготовленной в России и Белоруссии, и в настоящее время идет работа над организацией ее транспортировки во Францию», — рассказал дипломат в комментарии агентству.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что латвийские власти разрабатывают планы уничтожения военных мемориалов, расположенных в стране, чтобы омрачить празднование 9 Мая.