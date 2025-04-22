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14:22, 22 апреля 2025Мир

Франция одобрила возведение памятника советским партизанам

Франция одобрила возведение памятника отряду советских партизан «Родина»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

МИД Франции одобрил возведение памятника женскому отряду советских партизан «Родина» в городе Тиль. Об этом сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков, его цитирует РИА Новости.

«Наконец-то нам удалось получить официальное согласие французского МИД на установку скульптурной композиции, изготовленной в России и Белоруссии, и в настоящее время идет работа над организацией ее транспортировки во Францию», — рассказал дипломат в комментарии агентству.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что латвийские власти разрабатывают планы уничтожения военных мемориалов, расположенных в стране, чтобы омрачить празднование 9 Мая.

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