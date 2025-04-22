ФСО рассказала о борьбе Ленина за чистоту в Кремле

Девятов: За несоблюдение санитарных правил Ленина жителям Кремля грозил суд

Игнорирование санитарных правил для жителей Кремля, которые подписал Владимир Ленин, грозило немедленным выселением и преданием суду за нанесение общественного вреда. Об этом ТАСС рассказал советник директора Федеральной службы охраны (ФСО) Сергей Девятов.

По его словам, после переезда Ленина в Кремль из Петрограда в 1918 году ему пришлось решать множество бытовых вопросов, в том числе санитарных. Новая резиденция советского руководства оказалась в плачевном состоянии, по улицам Кремля разливались озера талой воды с грязью и мусором. Также по Москве ходили инфекционные болезни — холера, тиф, дизентерия.

Было создано Управление Санитарного надзора Кремля «для борьбы с заразными болезнями и поддержания санитарно-гигиенического благоустройства». Подписанные Лениным санправила предписывали всем приезжающим в Кремль мыться в бане и сдавать вещи дезинфектору.

Также для уборки мусора проводились субботники, в которых участвовало почти все население Кремля.

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