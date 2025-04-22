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10:31, 22 апреля 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины созвонился с коллегой из Франции перед встречей в Лондоне

Глава МИД Украины Сибига созвонился с коллегой из Франции Барро
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Глава МИД Украины Сибига созвонился с коллегой из Франции Жан-Ноэлем Барро перед встречей в Лондоне. Об этом в социальной сети X сообщает пресс-служба главы украинской дипломатии.

«У меня только что состоялся важный разговор с моим французским коллегой и другом Барро. (...) Мы ценим лидерство Франции в мирных усилиях и будущих гарантиях безопасности для Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что стороны согласовали позиции в преддверии неназванных «важных международных событий».

Ранее стало известно, что встреча американской делегации с украинскими и европейскими представителями в Лондоне пройдет 23 апреля. Госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники американского лидера Стив Уиткофф и Кит Келлог встретятся с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании.

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