Глава МИД Украины созвонился с коллегой из Франции перед встречей в Лондоне

Глава МИД Украины Сибига созвонился с коллегой из Франции Барро

Глава МИД Украины Сибига созвонился с коллегой из Франции Жан-Ноэлем Барро перед встречей в Лондоне. Об этом в социальной сети X сообщает пресс-служба главы украинской дипломатии.

«У меня только что состоялся важный разговор с моим французским коллегой и другом Барро. (...) Мы ценим лидерство Франции в мирных усилиях и будущих гарантиях безопасности для Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что стороны согласовали позиции в преддверии неназванных «важных международных событий».

Ранее стало известно, что встреча американской делегации с украинскими и европейскими представителями в Лондоне пройдет 23 апреля. Госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники американского лидера Стив Уиткофф и Кит Келлог встретятся с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании.