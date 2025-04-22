Известный блогер победил рак четвертой стадии

Блогер Old’s Cool Kevmo рассказал, что вылечился от рака четвертой стадии

Известный американский блогер под ником Old’s Cool Kevmo (настоящее имя — Кевин Эштон) заявил, что вылечился от рака четвертой стадии. Видео на эту тему он опубликовал на YouTube.

«По сути, у меня больше нет рака», — сказал блогер, говоря о результатах анализов, которые он недавно сдал.

Эштон отметил, что ему диагностировали меланому четвертой стадии полтора года назад. По прогнозу медиков, шанс на то, что он выживет, составлял около 30 процентов. Кроме того, впоследствии у него образовалась новая опухоль.

При этом, как заверил блогер, в процессе лечения он не придерживался правил здорового образа жизни. «Я не питался правильно, я не делал упражнения. Единственное, чему я был верен все время — это оставаться на позитиве», — добавил он.

Ранее американская телеведущая Саманта Харрис заявила, что полностью выздоровела после повторно диагностированного рака молочной железы. Телезвезда также призналась, что диагноз научил ее ценить время, проведенное вместе с близкими и друзьями.