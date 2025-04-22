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14:19, 22 апреля 2025Ценности

Кардашьяны преподнесли детям пасхальные корзинки за десятки тысяч рублей

Кардашьяны показали детские пасхальные корзинки с косметичкой за 69 тыс. рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hloekardashian

Сестры Кардашьян показали подарочные пасхальные корзинки с содержимым на десятки тысяч рублей. Подробности публикует Page Six.

Известно, что вся семья собралась дома у Хлои Кардашьян, чтобы отпраздновать Пасху. Детям преподнесли корзинки, в которых помимо сладостей и игрушек была косметичка люксового бренда Louis Vuitton, созданная в коллаборации с японским дизайнером Такаси Мураками. Стоимость изделия составляет 845 долларов (69 тысяч рублей).

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На размещенных кадрах видно, что семья собралась за столом с декором в пасхальном стиле.

Ранее в апреле Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей.

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