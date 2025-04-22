Киев уличили в публикации фейков о ВС России во время пасхального перемирия

Марочко: Киев в ходе перемирия публиковал фейки об ударах ВС РФ на рубежах ЛНР

Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины во время пасхального перемирия публиковали фейки о якобы совершаемых российской стороной ударах для дискредитации военных ВС РФ. В этом Киев уличил военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что ЦИПСО распространили данные о нарушении российскими бойцами прекращения огня в зоне ответственности Луганской Народной Республики (ЛНР), что не соответствует действительности, передает ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что анализ западной и украинской прессы в период перемирия на Пасху «выявил массу вбросов». «Все материалы имеют признаки сфабрикованных сюжетов и явно готовились заранее. В зоне ответственности ЛНР основная направленность фейков была о нарушении нашими бойцами режима прекращения огня и активным наступлением», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ четыре раза пытались проникнуть в Белгородскую область после окончания перемирия. В результате огневого поражения, в том числе российской авиацией, личный состав противника был уничтожен.