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07:39, 22 апреля 2025Россия

Стало известно о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область после окончания перемирия

ВСУ четыре раза пытались проникнуть в Белгородскую область после перемирия
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза попытались проникнуть в Белгородскую область в понедельник, 21 апреля — в первый день после окончания пасхального перемирия. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Четыре раза штурмовые группы ВСУ пытались прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы в окрестностях Миропольского. В результате огневого поражения, в том числе российской авиацией, личный состав противника уничтожен», — говорится в сообщении.

По информации канала, у Краснояружского района Белгородской области продолжают действовать заградотряды ВСУ, которые состоят из заключенных. Противник, помимо этого, пытался завести на территорию России штурмовую группу в направлении Гоптаровки, но ее вскрыли и уничтожили.

ВСУ могут приблизиться к государственной границе только в пешем порядке или на мобильной технике, констатировал канал. Там добавили, что продвижение противника своевременно вскрывается разведчиками.

После прекращения пасхального перемирия, как сообщалось ранее, серьезных изменений на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Курской и Белгородской областях не было зафиксировано. После окончания перемирия российские военные также продолжили развивать наступление в Сумской области.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие продлилось с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. Во время перемирия, по информации Минобороны, зафиксировано 4900 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. В ведомстве при этом ответили существенное снижение интенсивности боевых действий ВСУ по всей линии фронта.

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