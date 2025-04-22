Стало известно о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область после окончания перемирия

ВСУ четыре раза пытались проникнуть в Белгородскую область после перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза попытались проникнуть в Белгородскую область в понедельник, 21 апреля — в первый день после окончания пасхального перемирия. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Четыре раза штурмовые группы ВСУ пытались прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы в окрестностях Миропольского. В результате огневого поражения, в том числе российской авиацией, личный состав противника уничтожен», — говорится в сообщении.

По информации канала, у Краснояружского района Белгородской области продолжают действовать заградотряды ВСУ, которые состоят из заключенных. Противник, помимо этого, пытался завести на территорию России штурмовую группу в направлении Гоптаровки, но ее вскрыли и уничтожили.

ВСУ могут приблизиться к государственной границе только в пешем порядке или на мобильной технике, констатировал канал. Там добавили, что продвижение противника своевременно вскрывается разведчиками.

После прекращения пасхального перемирия, как сообщалось ранее, серьезных изменений на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Курской и Белгородской областях не было зафиксировано. После окончания перемирия российские военные также продолжили развивать наступление в Сумской области.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие продлилось с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. Во время перемирия, по информации Минобороны, зафиксировано 4900 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. В ведомстве при этом ответили существенное снижение интенсивности боевых действий ВСУ по всей линии фронта.