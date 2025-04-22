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11:08, 22 апреля 2025Ценности

Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России

Французский бренд Louis Vuitton зарегистрировал новые товарные знаки в России
Мария Винар

Фото: Richard B. Levine / Globallookpress.com

Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Так, стало известно, что люксовый бренд сможет продавать россиянам духи, ювелирные изделия, часы, косметику, а также средства для обуви. При этом стоимость некоторых товаров составит миллион рублей.

Отмечается, что Роспатент рассматривал заявки Louis Vuitton с октября 2024 года. Однако компании пришлось скрыть информацию о себе, чтобы избежать юридических процедур в стране.

В марте сообщалось, что Louis Vuitton лишился более миллиарда рублей в 2024 году из-за закрытия магазинов в России.

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