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05:03, 22 апреля 2025Россия

Мединский оценил план Трампа по урегулированию украинского конфликта

Мединский: План Трампа по урегулированию украинского конфликта войдет в учебники
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта войдет в российские учебники истории. Об этом заявил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в беседе с ТАСС.

«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника (...). Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», — оценил Мединский.

Он уточнил, что Трамп и его администрация войдут в учебники всеобщей истории и истории России. При этом Мединский подчеркнул, что не вправе комментировать американскую политику.

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