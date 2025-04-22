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14:23, 22 апреля 2025Экономика

Мосбиржа прокомментировала приостановку торгов

Мосбиржа объявила о возобновлении ранее приостановленных торгов на срочном рынке
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / Goballookpress.com

Мосбиржа сообщила, что торги на срочном рынке, которые во вторник, 22 апреля, были приостановлены в 13:48 по московскому времени из-за конфигурационной ошибки на сетевом оборудовании, возобновляются с 14:20. Соответствующие данные опубликованы на сайте площадки.

Как следует из ее комментария, система была готова к подключению участников в 14:05, а время возобновления торгов определили «с учетом необходимого по регуляторным требованиям предоставления 15 минут для снятия ранее выставленных заявок».

На срочном рынке торгуются финансовые инструменты с определенным сроком исполнения — фьючерсы и опционы.

Как подчеркнули представители Мосбиржи, торги на ее остальных рынках — фондовом, денежном, валютном и рынке драгоценных металлов — ведутся в штатном режиме.

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