Москвичей предупредили о заморозках и снеге

Вильфанд: Снег и заморозки возможны в Москве на выходных

В ближайшее время в Москву могут вернуться снег и заморозки. Об этом москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По его словам, ухудшение погоды в московском регионе ожидается в выходные, 26 и 27 апреля. С пятницы осадки в виде дождей усилятся, возможен мокрый снег. Метеоролог также допустил понижение температуры до нуля.

«В воскресенье и в понедельник начнется заметное повышение давления, облачность уже будет поменьше, поэтому будет выхолаживание подстилающей поверхности. И поэтому заморозки не исключены, вероятность существует», — объяснил Вильфанд.

Ранее Вильфанд заявил, что апрель в Центральной России оказался сумасшедшим и уникальным из-за нетипичных погодных условий.