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04:16, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Мужчина показал фотографию странной доставки в «Макдоналдс»

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Alan Hardman / Unsplash

Пользователь Reddit под ником Ok_Editor2536 опубликовал фотографию, на которой видно, как в ресторан быстрого питания «Макдоналдс» доставили еду из другой компании. В комментариях участники обсуждения объяснили, кто мог заказать ее.

На фото, которое разметил мужчина, видна улыбающаяся сотрудница «Макдоналдс», которая держит в руках несколько коробок с пиццей. «Пиццу доставляют в..."Макдоналдс"», — подписал автор публикации снимок.

Один из участников обсуждения под ником SoyTuPadre, который раньше работал в «Макдоналдсе», объяснил, что сотрудникам заведения надоедает есть еду, которую готовит их ресторан. «Уверен, это происходит во всех местах, связанных с едой. Моя мачеха работала на обжарке кофе и через пару лет просто не могла выносить запах и вкус кофе. Думаю, прошло еще два-три года после того, как она ушла с этой работы, прежде чем она снова начала его пить», — добавил пользователь под ником Enchelion.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографию из штаб-квартиры сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в Чикаго, где представлена карта мира с логотипами сети ресторанов. Автор публикации отметил, что логотип «Макдоналдс» для России был отключен.

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