Мужчина разбогател на 3,3 миллиона рублей благодаря зачесавшейся руке

UPI: Житель США выиграл в лотерею $30 тысяч благодаря зачесавшейся руке

Житель американского штата Мэриленд купил лотерейный билет благодаря зачесавшейся руке и выиграл 40 тысяч долларов (почти 3,3 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Мужчина из населенного пункта Парквилл в округе Балтимор рассказал, что совершал покупке в супермаркете, когда у него сильно зачесалась рука. Американец вспомнил старое суеверие, что руки чешутся к деньгам, и решил купить билет розыгрыша лотереи штата.

Для игры он использовал несколько чисел, которые попадались ему в течение дня. Когда он отсканировал билет, то понял, что разбогател на крупную сумму.

Счастливчик заявил, что положит свалившиеся на него деньги на сберегательный счет.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Вашингтон выиграл в лотерею один миллион долларов после того, как увидел вещий сон. Накануне розыгрыша мужчине приснилось, что он станет миллионером.