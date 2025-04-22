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12:53, 22 апреля 2025Из жизни

Мужчина разбогател на 3,3 миллиона рублей благодаря зачесавшейся руке

UPI: Житель США выиграл в лотерею $30 тысяч благодаря зачесавшейся руке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ternavskaia Olga Alibec / Shutterstock / Fotodom

Житель американского штата Мэриленд купил лотерейный билет благодаря зачесавшейся руке и выиграл 40 тысяч долларов (почти 3,3 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Мужчина из населенного пункта Парквилл в округе Балтимор рассказал, что совершал покупке в супермаркете, когда у него сильно зачесалась рука. Американец вспомнил старое суеверие, что руки чешутся к деньгам, и решил купить билет розыгрыша лотереи штата.

Для игры он использовал несколько чисел, которые попадались ему в течение дня. Когда он отсканировал билет, то понял, что разбогател на крупную сумму.

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Счастливчик заявил, что положит свалившиеся на него деньги на сберегательный счет.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Вашингтон выиграл в лотерею один миллион долларов после того, как увидел вещий сон. Накануне розыгрыша мужчине приснилось, что он станет миллионером.

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