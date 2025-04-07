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10:03, 7 апреля 2025Из жизни

Мужчина стал миллионером после вещего сна

UPI: Американец выиграл $1 миллион после вещего сна о своем богатстве
Никита Савин
Никита Савин

Изображение: DC Lottery

В США мужчина выиграл в лотерею один миллион долларов (86 миллионов рублей) после того, как увидел вещий сон. Об этом пишет UPI.

Житель Вашингтона, которого в пресс-релизе устроителей лотереи назвали Томми М., купил выигрышный билет 26 марта. Мужчина рассказал, что переживает трудные времена. Недавно не стало его матери, а вскоре и любимой собаки.

Однако недавно Томми увидел странный сон. «Во сне говорилось, что я стану миллионером. И вот оно. Сон стал реальностью», — поделился радостью американец.

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Он также сказал, что уже не первый десяток лет покупает лотерейные билеты в одном и том же магазине. «Мы все там постоянные игроки и хорошо знаем друг друга. Все время обсуждали, какие числа выпали, кто победил. На этот раз это я», — похвалился Томми.

Часть свалившихся на него денег счастливчик решил потратить на поездку в отпуск, а остальное — положить на пенсионный счет.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи из американского штата Северная Каролина увидел во сне, как сорвал джекпот, накануне розыгрыша. Ему досталось 110 тысяч долларов.

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