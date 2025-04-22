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16:12, 22 апреля 2025Мир

На Западе рассказали об обмане Украины со стороны НАТО

Профессор Лэтэм: Украина никогда не вступит в НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украина, скорее всего, никогда не вступит в НАТО. Об этом заявил профессор международных отношений Эндрю Лэтэм, передает издание National Security Journal.

«Так быть не должно. НАТО могло бы сказать Украине суровую правду много лет назад: что (...) у нее нет права на членство в НАТО и никогда не будет. Но вместо этого альянс выбрал двусмысленность», — сказано в сообщении.

В качестве ключевого препятствия Лэтэм называет правило НАТО, согласно которому ни одна страна с нерешенными территориальными спорами или присутствием иностранных войск не может быть принята в альянс.

Ранее стало известно, что в рамках мирного плана США предложили Украине отказаться от вступления в НАТО. По данным неназванного представителя Госдепартамента США, данное требование не имеет ультимативного характера и является частью «списка потенциальных вариантов» для обсуждения.

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