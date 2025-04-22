Нагиев прокомментировал обвинения в инфоцыганстве

Дмитрий Нагиев заявил, что ему обидно до слез из-за обвинений в инфоцыганстве

Дмитрий Нагиев рассказал, что его начали обвинять в инфоцыганстве из-за проведения курсов актерского мастерства в ОАЭ. Об этом пишут «Страсти».

«Когда пишут, что я инфоцыган, вот до слез», — сказал артист, отрицая занятие инфоцыганством.

По словам Нагиева, он не настолько любит деньги, чтобы заниматься ради заработка чем угодно. Кроме того, актер отметил, что прибыль с курсов у него небольшая, поскольку с этих средств он оплачивает также перелет, проживание и питание в Дубае.

Ранее Нагиев отреагировал на статус главного сигма-боя России. «Раньше я признавался секс-символом, теперь — сигма-бой. Я не совсем понимаю, что это — повышение в рейтинге или, в связи с возрастом, уже близко к отставке, но в любом случае, наверное, не так это плохо», — сказал он.