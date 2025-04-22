Очевидец снял последствия прилета боеприпасов после взрывов под Владимиром

Появилось видео с последствиями падения боеприпасов после взрывов под Владимиром

Появилось видео с последствиями падения боеприпасов после взрывов во Владимирской области. Соответствующий ролик публикует Baza в Telegram.

На кадрах, снятых очевидцем, видна воронка от взрыва на обочине асфальтовой дороги. Также рядом лежат несколько обломков, которые, по словам мужчины, могут быть частями боеприпасов.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел 22 апреля. В Минобороны России пояснили, что ЧП произошло на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

По данным Baza, в результате прилета снаряда, находящегося на территории части, пострадал житель одного из близлежащих населенных пунктов.