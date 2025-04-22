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10:29, 22 апреля 2025Путешествия

Паника пассажиров на борту загоревшегося самолета попала на видео

News4Jax: Паника людей на борту загоревшегося в Орландо Boeing попала на видео
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Паника людей на борту самолета Delta Airlines, двигатель которого загорелся перед вылетом из аэропорта Орландо, попала на видео. Кадры публикует американское издание News4Jax.

На ролике, снятом одним из пассажиров, видно, как из двигателя Boeing начинают вырываться языки пламени, в то время как за кадром слышны крики путешественников. После этого объектив телефона перемещается на салон, а затем съемка внезапно прерывается.

При этом пассажиры, ожидающие посадки на другие рейсы в терминале, также сняли из окон аэропорта момент возгорания. «Черт побери! Это за самолетом или это горит сам самолет? Может, это крыло?» — слышатся предположения очевидцев на фоне.

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