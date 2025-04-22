В России жестко отреагировали на планы ФРГ по возможной переброске войск НАТО на восток

Депутат Колесник раскритиковал планы ФРГ перебросить войска на восток

Немцы зря прокладывают логистические маршруты на восток, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он жестко отреагировал на планы ФРГ по возможной переброске войск НАТО.

Ранее стало известно, что Германия ведет переговоры с логистическими и транспортными компаниями. Страна изучает возможность переброски войск НАТО на восток в случае военного конфликта.

Немцы ходили довольно недавно [на восток]. Как раз сейчас празднуем 80-летние Победы над нацистской Германией и многими странами Евросоюза, которые в нацистский блок входили. Видимо, выводов не сделали, ну, пусть посмотрят парад Андрей Колесник депутат Госдумы

Парламентарий добавил, что Россия будет реагировать на подобные действия и, в случае чего, уничтожит противника, используя опыт Великой Отечественной войны.

«Для россиянина "переброска немецких войск на восток" звучит, мягко говоря, как кипяток плеснули в нас, народ сразу вскипает, как в песне — "ярость благородная вскипела у нас, как волна". Эта волна захлестнула Германию и закончилась крахом для Германии, разделением Германии, осуждены они были нюрнбергским трибуналом и, чем это закончилось, понятно», — высказался Колесник.

Ранее бывший глава Христианско-демократического союза и действующий депутат бундестага Армин Лашет призвал Германию быть готовой к неспособности США защитить ее в случае военного конфликта.