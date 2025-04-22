В России жестко отреагировали на планы ФРГ по возможной переброске войск НАТО на восток

Немцы зря прокладывают логистические маршруты на восток, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он жестко отреагировал на планы ФРГ по возможной переброске войск НАТО.
Ранее стало известно, что Германия ведет переговоры с логистическими и транспортными компаниями. Страна изучает возможность переброски войск НАТО на восток в случае военного конфликта.
Немцы ходили довольно недавно [на восток]. Как раз сейчас празднуем 80-летние Победы над нацистской Германией и многими странами Евросоюза, которые в нацистский блок входили. Видимо, выводов не сделали, ну, пусть посмотрят парад
Парламентарий добавил, что Россия будет реагировать на подобные действия и, в случае чего, уничтожит противника, используя опыт Великой Отечественной войны.
«Для россиянина "переброска немецких войск на восток" звучит, мягко говоря, как кипяток плеснули в нас, народ сразу вскипает, как в песне — "ярость благородная вскипела у нас, как волна". Эта волна захлестнула Германию и закончилась крахом для Германии, разделением Германии, осуждены они были нюрнбергским трибуналом и, чем это закончилось, понятно», — высказался Колесник.
Ранее бывший глава Христианско-демократического союза и действующий депутат бундестага Армин Лашет призвал Германию быть готовой к неспособности США защитить ее в случае военного конфликта.