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22:24, 22 апреля 2025Ценности

Певица Ханна снялась в оголяющем тело наряде без нижнего белья

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @offi_hanna

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница предстала перед камерой в парике оттенка блонд и облегающем черном комбинезоне с мини-шортами. Наряд оказался оформлен оголяющими тело вырезами и глубоким декольте. При этом звезда отказалась от нижнего белья.

Также артистка надела повязку на голову и полупрозрачные остроносые сапоги на шпильках и со шнуровкой и продемонстрировала переводные татуировки на коже.

Ранее в апреле российская блогерша и певица Валя Карнавал обнажила ягодицы на отдыхе.

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