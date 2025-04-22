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08:17, 22 апреля 2025Мир

Поддерживающий ВСУ кардинал примет участие в выборе нового Папы Римского

Поддерживающий ВСУ кардинал Бычок будет участвовать в выборе нового Папы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Микола Бычок

Микола Бычок. Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава украинской греко-католической епархии в Австралии Микола Бычок, открыто поддерживающий Вооруженные силы Украины (ВСУ), включен в список кардиналов-выборщиков на ближайшем конклаве и будет участвовать в выборе нового Папы Римского. Информация об этом стала известна с сайта пресс-службы Ватикана, где опубликован список кардиналов, которые будут участвовать в голосовании.

В своих социальных сетях Бычок делился фотографиями, на одной из которых он разворачивает украинский флаг в церкви, сопровождая снимок подписью «героизм украинских военнослужащих». На другом фото он изображен рядом с женщиной в футболке с антироссийским лозунгом, широко при этом улыбаясь.

Известно, что кардинал Бычок родился в Тернополе в 1980 году, изучал богословие в Польше и на Украине, а также был священником в Ивано-Франковске и американском штате Нью-Джерси. В прошлом году Папа Римский Франциск провозгласил Бычка кардиналом.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск ушел из жизни в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) 21 апреля. Понтифику было 88 лет.

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