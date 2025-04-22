Посла Китая в Киеве вызвали в МИД Украины

Посла Китая Ма Шэнкуна вызвали в МИД Украины из-за обвинений в поддержке России

Посла Китая в Киеве Ма Шэнкуна вызвали в министерство иностранных дел Украины из-за обвинений в поддержке России. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства в Telegram.

Как отметила пресс-служба, МИД Украины передал китайской стороне якобы существующие доказательства сотрудничества граждан КНР с российскими военными. В Киеве выразили обеспокоенность возможным взаимодействием Пекина и Москвы в оборонной сфере. При этом подробности «сотрудничества» двух стран не раскрываются.

«Мы ожидаем конструктивной реакции», — подчеркнули в министерстве.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не является участником украинского кризиса и никогда не поставлял ни России, ни Украине оружие для применения в боевых действиях.