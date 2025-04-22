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15:15, 22 апреля 2025Экономика

Постсоветская страна захотела отказаться от пакетов из полиэтилена

Минэкономики Киргизии предложило запретить ввоз полиэтиленовых пакетов
Кирилл Луцюк

Фото: Freepik

Министерство экономики и коммерции Киргизии выступило за временный запрет на ввоз в республику полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщило местное агентство «24.kg» со ссылкой на проект соответствующего документа, разработанного ведомством.

Необходимость таких мер обосновывают вредным влиянием полиэтилена на экологию. Кроме того, установление такого запрета является частью международной повестки по устойчивому развитию и мер Евразийского экономического союза.

Как гласит справка-обоснование, использование полиэтиленовых пакетов оборачивается огромным количеством отходов. Эта продукция используется очень недолго, а разлагается сотни лет. Как следствие, растет количество свалок, а условия жизни людей ухудшаются.

Заменить такие пакеты предлагают бумагой, стеклом, металлом, деревом и текстилем.

Отмечается также, что в Киргизии с 1 января 2027 года решили запретить производство, реализацию и бесплатную выдачу пластиковых изделий и пакетов из полимерной пленки.

Ранее эксперты засомневались в том, что бумажные стаканчики полезны с экологической точки зрения. Оказывается, что для защиты от воды, жиров и прочего их покрывают изнутри слоем полиэтилена. Это изменение состава усложняет и переработку продукта.

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