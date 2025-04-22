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14:57, 22 апреля 2025Культура

Приставы продолжили взыскание с Паши Техника

Судебные приставы продолжат взыскание 20 тысяч рублей с рэпера Паши Техника
Андрей Шеньшаков

Фото: @techniquepashalive

С рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Техник, продолжают взыскивать долги. Об этом сообщает издание «Страсти».

По информации издания, судебные приставы до сих пор пытаются взыскать с ушедшего музыканта долг в размере 20 тысяч рублей. Сообщается, что исполнительное производство открыли 28 марта. Штраф Технику назначили за административное правонарушение, суть которого не уточняется.

Ранее стало известно о поддержке Пашей Техником бойцов на СВО. Рэпер помогал фронту, отправляя деньги вместе со своим менеджером.

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