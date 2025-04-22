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19:39, 22 апреля 2025Мир

Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии

Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом в регионе Джамму и Кашмир на севере страны. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», — написал российский лидер.

Ранее сообщалось, что террористический акт, жертвами которого стали как минимум 27 человек, произошел в окрестностях индийского города Пахалгама. По туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран, открыли огонь вооруженные люди.

Власти Индии назвали этот теракт одним из крупнейших за последние годы, а глава МВД Индии Амит Шах пообещал наказать всех, кто к нему причастен. Ответственность за случившееся уже взяла на себя группировка «Фронт сопротивления».

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