Путин высказался об отношении покойного Папы Римского к России

Путин: Папа Римский Франциск по-доброму относился к России

Покойный Папа Римский Франциск по-доброму относился к России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием, передает РИА Новости.

«Мы с ним неоднократно встречались, он совершенно очевидно, могу это утверждать, по-доброму относился к России», — отметил президент.

Путин добавил, что понтифик выстраивал отношения с Москвой «в доброжелательном ключе».

В ходе встречи с предстоятелями Русской и Сербской православных церквей президент также заявил, что на Западе есть силы, которые стремятся к восстановлению отношений с Россией и возрождению духовных начал.