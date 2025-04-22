Путин выступил за вывод войск Израиля из сектора Газа

Президент России Владимир Путин в совместном заявлении с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом выступил за вывод войск Израиля из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Оба лидера (...) отметили необходимость полного вывода израильских войск из сектора Газа и со всех оккупированных палестинских территорий», — отмечается в совместном заявлении двух глав государств.

Кроме того, уточняется, что Россия и Оман выразили обеспокоенность из-за ситуации вокруг сектора Газа и происходящего там гуманитарного кризиса.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, а также обстановку в Сирии. Также уточнялось, что стороны уделят внимание развитию диалога в формате ОПЕК+ и координации усилий по обеспечению интересов экспортеров углеводородов на нефтяном рынке.