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13:38, 22 апреля 2025Россия

Раскрыты потери ВСУ в Курской области

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 160 бойцов в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 160 бойцов в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо живой силы, противник лишился танка, боевой бронированной машины, самоходной артиллерийской установки, трех артиллерийских орудий, миномета, ЗРК «ОСА-АКМ», станции радиоэлектронной борьбы, шести пунктов управления дронами и двух складов.

С момента вторжения в Курскую область, добавили в оборонном ведомстве, украинские войска потеряли до 75 540 солдат.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в министерстве.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что с падением укрепрайона в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре можно констатировать, что Курская область на сегодняшний день полностью освобождена.

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