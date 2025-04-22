Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 160 бойцов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 160 бойцов в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо живой силы, противник лишился танка, боевой бронированной машины, самоходной артиллерийской установки, трех артиллерийских орудий, миномета, ЗРК «ОСА-АКМ», станции радиоэлектронной борьбы, шести пунктов управления дронами и двух складов.

С момента вторжения в Курскую область, добавили в оборонном ведомстве, украинские войска потеряли до 75 540 солдат.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в министерстве.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что с падением укрепрайона в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре можно констатировать, что Курская область на сегодняшний день полностью освобождена.