Полковник Матвийчук: Занятая ВСУ часть Курской области исчисляется в метрах

С падением укрепрайона в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре можно констатировать, что Курская область на сегодняшний день полностью освобождена, заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что российские военные в Курской области освободили Горнальский монастырь, который удерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Территория Курской области, которую захватил противник и где он еще ведет боевые действия, уже исчисляется в метрах, полагает эксперт.

«Горнальский монастырь был укрепрайоном, который создали украинские военнослужащие. Я думаю, что там не только военные слагающие, но и политическая, религиозная. Это было святотатство, особенно в дни празднования Пасхи. Это, знаете, такой вызов русскому миру и русскому православию, что вот мы ваш монастырь будем топтать и будем осквернять. Наши солдаты поднатужились, конечно, очистили, слава им и слава русскому оружию», — поделился Матвийчук.

Российские военные проникли на территорию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря 16 апреля. Они сначала заняли большую часть обители и продолжили рядом с ней бои. Штурм обители продолжался с 11 апреля.

В начале апреля стало известно, что на территории Горнальского монастыря заблокированы около 300 бойцов ВСУ. Подземные тоннели монастыря, как выяснилась, ведут в Сумскую область — по ним противник проводил эвакуацию и подвозил боеприпасы.

