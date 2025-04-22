Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:36, 22 апреля 2025Наука и техника

Разгадан феномен осознанных снов

JNeurosci: Осознанные сны отличаются уникальными паттернами мозговой активности
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dmitry Ganin / Unsplash

Осознанные сновидения — редкое состояние, при котором человек во сне осознает, что спит, и может управлять происходящим. Исследователи из Медицинского центра Радбод выявили нейрофизиологические особенности этого состояния. Результаты опубликованы в Journal of Neuroscience.

Авторы собрали и проанализировали крупнейшую на сегодняшний день выборку данных, сравнив активность мозга во время бодрствования, обычного сна с быстрым движением глаз и осознанных сновидений.

Оказалось, что осознанные сны сопровождаются уникальными паттернами мозговой активности, отличными как от сна, так и от бодрствования. Эти различия касаются активации отдельных зон мозга и характера взаимодействия между ними. Предположительно, они связаны с изменениями в восприятии, памяти, самосознании и когнитивном контроле.

По словам одного из авторов, Чагатая Демиреля, работа показывает, что осознанность может формироваться внутри сна — это подрывает традиционное представление о четкой границе между сном и бодрствованием. Таком образом, осознанный сон является совершенно иным типом состояния мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ большого радиуса действия пересек границу России

    Раскрыты сроки выхода нового дешевого iPhone

    Мосбиржа остановила торги на срочном рынке

    Посол США на Украине записала прощальное видео

    Сотрудница УФСИН устроила дома вечеринку и разбила бутылку о голову участкового

    В России может стать меньше нового жилья

    Появились подробности о получивших жилищный сертификат в Татарстане мигрантах

    Раскрыты подробности об обнаруженном в водоеме в Москве мужчине

    Движение по М-11 «Нева» перекрыли из-за ДТП

    В российском городе мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости