Разгадан феномен осознанных снов

JNeurosci: Осознанные сны отличаются уникальными паттернами мозговой активности

Осознанные сновидения — редкое состояние, при котором человек во сне осознает, что спит, и может управлять происходящим. Исследователи из Медицинского центра Радбод выявили нейрофизиологические особенности этого состояния. Результаты опубликованы в Journal of Neuroscience.

Авторы собрали и проанализировали крупнейшую на сегодняшний день выборку данных, сравнив активность мозга во время бодрствования, обычного сна с быстрым движением глаз и осознанных сновидений.

Оказалось, что осознанные сны сопровождаются уникальными паттернами мозговой активности, отличными как от сна, так и от бодрствования. Эти различия касаются активации отдельных зон мозга и характера взаимодействия между ними. Предположительно, они связаны с изменениями в восприятии, памяти, самосознании и когнитивном контроле.

По словам одного из авторов, Чагатая Демиреля, работа показывает, что осознанность может формироваться внутри сна — это подрывает традиционное представление о четкой границе между сном и бодрствованием. Таком образом, осознанный сон является совершенно иным типом состояния мозга.