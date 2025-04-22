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15:12, 22 апреля 2025Ценности

Рианна вышла в свет с сумкой за сотни тысяч рублей

Барбадосская певица Рианна пришла на ужин с сумкой Dior за 380 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: ShotbyNYP / TheHollywoodCurtain / Backgrid / Legion-Media

Барбадосская певица Рианна вышла в свет с сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует People.

Исполнительница посетила ужин в Санта-Монике, США, в темно-синем джинсовом костюме, состоящем из брюк и куртки. Поверх упомянутых предметов гардероба звезда надела меховую накидку.

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В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги-кольца и большую сумку Dior Toujours из денима за 4300 долларов (380 тысяч рублей). Помимо этого, Рианна распустила волосы и нанесла мейкап в нейтральных тонах.

Ранее в апреле Рианна спровоцировала слухи о свадьбе из-за фотосъемки в белье с фатой. Исполнительница снялась в розовом комплекте, состоящем из трусов-стрингов, кружевного корсета и чулок с подвязками.

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