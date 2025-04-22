Россия резко нарастила закупки китайского пива

РИА Новости: Россия в марте примерно на треть увеличила закупки пива из Китая

В марте 2025 года российские импортеры нарастили закупки китайского пива примерно на треть в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления азиатской страны.

Годовой прирост составил порядка 33 процентов. Достигнутый в начале весны результат (3,2 миллиона долларов) оказался максимальным с октября 2024 года, когда на российский рынок было отгружено китайского пива на общую сумму в 3,8 миллиона. В итоге РФ заняла второе место в списке крупнейших импортеров этой продукции из КНР.

Лидером оказалась Мьянма с результатом в 6,5 миллиона долларов, а топ-3 замкнули Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ, 1,6 миллиона). При этом российские экспортеры также заметно нарастили поставки пива в Китай. По итогам первого весеннего месяца объемы экспорта этого вида алкогольной продукции из РФ в КНР увеличились 1,7 раза в месячном и годовом выражениях.

Поставки российского пива в Китай растут не первый месяц. Так, в январе-феврале суммарные объемы отгрузок в этом направлении составили 22 процента от всего экспорта. По этому показателю КНР оказалась на втором месте, уступив лишь Белоруссии, на долю которой пришлось 24 процента поставок российского пива. В целом с начала 2025 года объемы отгрузок этого вида алкоголя иностранным покупателям выросли на 39 процентов.