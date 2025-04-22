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12:31, 22 апреля 2025Экономика

Россияне оценили свою финансовую грамотность

ВЦИОМ: Россияне оценили свою финансовую грамотность на три с плюсом
Кирилл Луцюк

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жители России оценили свою финансовую грамотность на три с плюсом, а удовлетворенность управлением личными финансовыми слегка не дошла до твердой четверки. Таковы результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оказалось, что за последние полтора десятилетия оба показателя улучшились. Это объясняют как повышением доступности финансовых услуг, так и усилиями государства по формированию у граждан финансовой культуры.

Старшие миллениалы (1982-1991 годы рождения) оценили свои способности распоряжаться деньгами выше, чем представители остальных возрастных групп. Молодежи пока не хватает практики в денежных вопросах, а старшим поколениям — гибкости и потребности в освоении финансовых инструментов.

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Кроме того, население переключилось на более рациональную и социально ориентированную модель поведения. Это показали ответы на вопрос о том, как человек распорядился бы гипотетическим выигрышем в миллион долларов. В 2006 году на удовлетворение личных потребностей (недвижимость, автомобиль и путешествия) респонденты в среднем собирались потратить половину этой суммы. В 2025 году таких насчитали лишь треть. Почти такую же сумму составила бы «подушка безопасности» (вклад в банке), Организаторы исследования интерпретировали это как стабильный запрос на финансовую безопасность.

В конце января этого года сообщалось о набирающем популярность тренде «No Buy 2025» («Не Покупай 2025»). Его суть в отказе от ненужных покупок в течение всего 2025 года.

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